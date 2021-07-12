مستوطنون يقتحمون «الأقصى» وقوات الاحتلال تصيب 6 أشخاص بالرصاص الحي

اقتحم عدد من المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

كما اقتحم عشرات المستوطنين المدججين بالهراوات موقع «ترسلة» قرب بلدة جبع جنوب جنين بحماية جيش الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة، مرددين هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين.

وهاجم مستوطنون، منزلًا في قرية بورين جنوب نابلس، وهب أهالي القرية نحو المنزل، وقاموا بطرد المستوطنين، ومنعوهم من اقتحامه.

وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين، وفتشت منازل بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية، وأصيب ستة شبان بالرصاص الحي بينهم فتاة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة على مركبات الدفاع المدني المتوقفة أمام مقرها على شارع نابلس، وألحقت أضرارًا بأربع منها، إضافة إلى المحول الكهربائي، ما أدى الى فصل التيار الكهربائي عن المنطقة لساعات.