عقوبات رادعة لمواجهة تزوير إعلام الوراثة.. حبس وغرامة

شهدت محركات البحث تساؤلات عديدة، حول عقوبة تزوير إعلام الوراثة، التي نص عليها قانون العقوبات وهي التساؤلات التي تجيب عليها «الوطن» خلال السطور التالية تحت عنوان «عقوبات رادعة تصل للسجن لمواجهة تزوير إعلام الوراثة»، وهي العقوبات التي تهدف للحفاظ على الميراث.

عقوبة تزوير إعلام الوراثة

وحول عقوبة تزوير إعلام الوراثة، فالأمر يتعلق بقانون العقوبات، الذي نظم العقوبات المتعلقة بمسائل الميراث حيث وضع عقوبات لمن يزور أي معلومات في الأوراق الرسمية، أو الأقوال الكاذبة.

ويستحق المتهم عقوبة تزوير اعلام الوراثة، عندما تقع جريمة التزوير وهو علم المتهم بالواقعة الصحيحة، ويعمد إلى إبدالها بأخرى مزورة بحيث إن جهلها فلا تزوير، لذا خرج عن هذا الأصل، وجعل من هذا التغيير جنحة في جميع الأحوال، أي سواء علم المتهم بالحقيقة أو جهلها متي تم هذا الإدلاء بالبيانات الغير صحيحة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وجري الضبط بناء على هذه البيانات.

تزوير إعلام الوراثة

وتضمنت المادة 226 من قانون العقوبات عقوبة تزوير إعلام الوراثة، ونصت على أنَّه: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة، والوراثة، والوصية الواجبة، أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال، ويضرب الفقه مثلا الأقوال التي تحقق الجريمة مثل التقرير كذبا بالوفاة أو الغش في تعداد أشخاص الورثة بالإسقاط منهم أو بالزيادة عليهم».

واستكمالًا للمادة التي تنص على عقوبة تزوير إعلام الوراثة، في أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة، ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

خطوات استخراج اعلام الوراثة

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن»، خطوات استخراج اعلام الوراثة.

- خطوات استخراج اعلام الوراثة، عند وفاة الأب يتمّ تحديد الأبناء القصر إن وجدوا والعمل على تحديد الوصي عليهم بقرار وصاية رسمي، حيث إن الأم في حالة عدم وجود جد الأبناء تمتلك هي الحق في الوصاية على الأبناء أو في حالة تنازل الجد عن هذه الوصاية، ويتم تحديد الإرث الشرعي من التركة لهؤلاء الأبناء ووضعها في حساب خاص بالأبناء القصر في البنك بحيث لا يحق لأي شخص التصرف في هذا الإرث إلا الشخص الذي يملك حق الوصاية بعد صدور إذن من القاضي بذلك، أو عند بلوغ الأبناء القصر السن القانونية لصرف الورث.

- حال عدم وجود أبناء قصر للمتوفى يتم تقديم طلب في المحكمة إلى سكرتير الجلسة المختص بالحي المذكور في شهادة الوفاة، بعدها سيكتب الموظف تقدير رسم على الطلب المقدم، ثم يتم تقدمه للموظف برفقة شهادة الوفاة، بعدها سيتمّ تحديد رقم للقضية وتاريخ الجلسة وسيدون عليها صيغة الإعلان.

- أخذ صيغة الإعلان المختومة وصورها بحسب عدد الورثة المعلن لهم واحتفظ بنسخة، ثم أخذ صيغة الإعلان، ويتمّ إرفاق الصوربها، ومن ثم تسليمها إلى قلم المحضرين المختص ليعلن الورثة بعد ذلك.

- إذا تمّ إعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة، ويكفي حضور مقدم الطلب أو من ينوب عنه، وإذا لم يتمّ إعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا ويسمع القاضي الشهادة، ويقرر بأن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام مبينًا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هي أنصبتهم الشرعية.