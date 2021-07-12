الكشف علي 1283 مريضا في قافلة طبية بقرية كفر ميت العبسي بالمنوفية

نظمت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر ميت العبسي التابعة لمركز ومدينة قويسنا، استمرت لمدة يومين، وتم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، تحت إشراف الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .

وقالت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، إن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى «الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية»، موضحة أن القافلة استطاعت خلال اليومين توقيع الكشف الطبي المجاني علي 1283 مريضا من أهالي القرية.

وأضافت منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أنه تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 155 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لعدد 19 حالة، وعمل الأشعة لعدد 26 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات للمترددين على القافلة عن السمنة والدرن و ترشيد المياه وعن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

تأتي القافلة الطبية الشاملة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و تحت رعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية .