الموت يخطف «آلاء» صاحبة المركز الأول في حفظ القرآن بالمنوفية

قبل عام واحد حصلت الطالبة «آلاء علي حبيب» على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم على مستوى محافظة المنوفية، وظلت هذه الذكرى عالقة في أذهان أسرتها والعديد من أهالي مركز الشهداء، إلى أن خطف الموت الفتاة الصغيرة، بعد وعكة صحية مفاجئة.

وأكد مصدر مقرب من عائلة «آلاء» أنها توفيت بعد شعوها باعياء وتعب مفاجئ، حيث جرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه حياتها، ولكنها توفيت أثناء محاولة الأطباء إسعافها، مشيراً إلى أن أسرتها دخلت في حالة من الصدمة بعد وفاة ابنتهم، بعد ساعات من زواج أحد أقاربهم.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن «آلاء» كانت حافظة لكتاب الله بشكل أبهر الجميع، وحصلت على العديد من الجوائز التي تدل على تميزها في حفظ القرآن الكريم، ولفت إلى أن خبر وفاتها كان بمثابة «صدمة» للجميع، خاصةً وأن الفتاة الراحلة كانت تتمتع بطيبة القلب، ومحبوبة من الجميع .

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن «آلاء علي حبيب» كانت طالبة في الصف الأول الثانوي، ونجحت في اجتيازه بتفوق، وكانت ضمن الأوائل على مستوى مركز الشهداء، وكانت تستعد للدراسة في العام الجديد، كما كانت تحرص على حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مركز الشهداء ومحافظة المنوفية، ونعى رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الطالبة «آلاء علي حبيب»، داعين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وقالت إحدى الفتيات، في تعليق لها: «ربنا يرحمها، كانت طيبة ومحترمه وحافظة كتاب الله، رغم سنها الصغير، ربنا يرحمها ويشفع فيها حفظ القرآن الكريم».