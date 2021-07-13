إقالة 3 مسؤولين بالعراق وارتفاع حصيلة قتلى حريق المستشفى إلى 52

أقال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني وإخضاعهم للتحقيق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

واندلع، مساء أمس الاثنين، حريق في مركز عزل مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مستشفى الإمام الحسين بالناصرية في محافظة ذي قار الواقعة جنوب العراق.

وقرر الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق حكومي للوقوف على أسباب حريق مستشفى الحسين، كما قرر رئيس الوزراء العراقي، إعلان الحداد العام على أرواح قتلى مستشفى الحسين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الكاظمي، عقد في وقت سابق، اجتماعاً طارئاً مع وزراء وقيادات أمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة «ذي قار». وأصدر الاجتماع، عدة قرارات، منها وتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة «ذي قار»، يتكون من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

رئيس الوزراء العراقي: اعتبار ضحايا الحادث شهداء

كما قرر الاجتماع، توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى المحافظة، كما قرر رئيس الوزراء العراقي، اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق، وفقا لما ذكرته قناة «السومرية» الإخبارية العراقية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم صحة ذي قار، إلى ارتفاع حصيلة قتلى حريق المستشفى إلى 52 شخصا، فيما كشفت دائرة صحة ذي قار، اليوم، عن سبب الحريق، وقالت في بيان مقتضب، إن الحريق ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع قناني الأوكسجين.

من جانبها، قررت محافظة «ذي قار»، اليوم، الحداد وتعطيل الدوام 3 أيام بعد الحريق، وقالت المحافظة العراقية، في بيان، إن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اصدر جملة من القرارات العاجلة منها اعلان الحداد العام على ارواح الشهداء الابرار، وتعطيل الدوام الرسمي لـ3 ايام بدءً من اليوم، وتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات الحادث.

كما قرر الخفاجي، نقل جميع منتسبي مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مستشفى الناصرية المركزي والمباشرة به فورا وتحويل مستشفى الامام الحسين التعليمي الى مركز لعزل مصابي كورونا فورا واغلاق جميع المراكز الكرفانية المخصصة لعزل مصابي كورونا والاستعانة بمراكز ومشافي مجهزة لهذا الغرض.

وأضافت المحافظة، أن وزارة الصحة ودائرة صحة ذي قار تتحمل مسؤولية التأخير في استكمال افتتاح مستشفى الناصرية المركزي «التركي» ومباشرة الكوادر الصحية.