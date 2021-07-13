«بـ6 يا ليمون».. تراجع سعر الكيلو جرام 10 جنيهات

شهدت أسعار الليمون فى الأسواق تراجعا اليوم الثلاثاء، بقيمة 10 جنيهات للكيلوجرام، فيما قال تجار بسوق الخضر إن محصول الليمون يتم زراعته على مدار العام وارتفاع الأسعار وانخفاضها تحكمه آليات العرض والطلب والتقلبات الجوية خاصة فى وقت فصل العروات.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إن أسعار الليمون تتراوح حاليا ما بين 6 و10 جنيهات للكيلو جرام الواحد فى سوق العبور بينما يباع فى التجزئة بـ12 جنيها للكيلو، وذلك مقابل 22 جنيها «قبيل يومين»، مبررا تراجع أسعار الليمون خلال هذه الفترة بشكل كبير إلى وفرة المعروض وخاصة من محافظتى المنيا والبحيرة.

وأضاف النجيب فى تصريحات لـ«الوطن»: «نزرع في مصر فيما لا يقل عن 40 ألف فدان ليمون»، موضحا «نعمل وفق نظام التصويم الذي يتبعه المزارعين، حيث يبدأ التصويم في بداية شهر يوليو لنحصل على ثلاثة مواسم ويكون المحصول الأساسي المسمي بالسلطاني ويبلغ 60%من إنتاج الشجرة في شهر مارس والموسم الثاني الذي يكون الإنتاج بنسبة 30% ويسمي الرجيعة في شهر أكتوبر، أما الموسم الحالي الذي ترتفع فيه أسعار الليمون ويسمي بالرجعية الثانية فالإنتاج لايمثل سوى 10% فقط، ومع زيادة الطلب على الليمون وقلة المعروض ترتفع أسعاره.

وأوضح: «أن متوسط إنتاج مصر من الليمون سنويا يصل إلي 300000 ألف طن تقريبا، مشيرا إلى أن بعض المزارعين يقطفون الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا في الربح مما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج»،

وتابع: «أن هناك نوعين من إنتاج الليمون أولهما البنزهير وهو الليمون البلدى ذو الحجم الصغير الذى يستخدم محليا، والليمون البنزهير ذو الحجم الكبير ومعظم إنتاجه يستخدم للتصدير، والنوعين متوافرين على مدار العام ولكن المعروض عادة يقل نسبيا بعد فصل الشتاء».

ودعا النجيب المواطنين الراغبين فى تخزين الليمون إلى التخزين فى الوقت الحالى قائلا: «خزنو الآن لرخص الأسعار»، مضيفا «أن الليمون ليس من السلع الأساسية ويجب الا يقع المواطن فريسة للتاجر المستغل»، متوقعا أن تشهد أسعار الليمون انفراجة ومزيد من التراجعات مع حصاد العروة الجديدة.