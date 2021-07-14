حظك اليوم برج الثور الأربعاء 14-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يلجأ له المقرّبين منه لطلب النصيحة عند حدوث المشاكل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

الشمس وعطارد في منزل العلاقات يمنحانك يقظة ذهنية ويساعدك ذلك على التفكير السليم.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان رامز جلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 أبريل.