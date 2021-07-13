آخر تطورات حادث مستشفى الحسين بالعراق.. 114 قتيلا و70 جريحا «فيديو»

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أعداد ضحايا حادث مستشفى الحسين إلى أكثر من 114 قتيلا خلال الساعات الماضية، موضحة أن من بين القتلى عشرات ماتوا اختناقا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 70 قابلين للزيادة.

وكشف مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية أن مدير عام الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، توجه إلى الناصرية بعد حادث مستشفى الحسين، مؤكدا أن 3 أسطوانات أكسجين انفجرت نتيجة الحريق.

حادث مستشفى الحسين: تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين من ذوي ضحايا الحريق

وأدت الكارثة إلى تظاهر العشرات من المواطنين العراقيين ومن ذوي ضحايا الحريق، ليلا، احتجاجا على حادث مستشفى الحسين، كما ردد المتظاهرون شعارات تندد بالأحزاب السياسية، وحملوها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها محافظة ذي قار العراقية.

وبعد القرارات الهامة لرئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن البرلمان العراقي سيحول جلسة اليوم الاعتيادية لتدارس الخيارات بشأن فاجعة مستشفى الإمام الحسين التعليمي في ذي قار، معتبرا في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه «آن الأوان لوضع حد للفشل الكارثي»، وفق تعبيره.

وقال مكتب مصطفى الكاظمي في بيان عاجل، إن رئيس الوزراء يعقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية العراقية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث مستشفى الحسين في محافظة ذي قار.

وجاءت نتائج الاجتماع أن قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عال المستوى للوقوف على أسباب الحادث، ووجه فريقا حكوميا بشكل فوري إلى محافظة ذي قار، مكونا من مجموعة من الوزراء والقادة الأمنيين، لمتابعة الإجراءات ميدانيا.

وقالت محافظة ذي قار في بيان، إن المحافظ أحمد غني الخفاجي، أصدر جملة من القرارات العاجلة بخصوص ما جرى مساء أمس الاثنين من حادث مفجع تسبب بوقوع ضحايا، بينها إعلان الحداد، والتحقيق.

وقررت محافظة ذي قار، الثلاثاء، الحداد وتعطيل الدوام ثلاثة أيام بعد حريق مستشفى الإمام الحسين أمس الاثنين.