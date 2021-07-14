ترقيات لـ880 ألفا وحوافز جديدة.. «التنظيم والإدارة» يعلن أخبارا سارة

طلب الإعلامي رامي رضوان، من ضيفه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن يعلن أي أخبار سارة للموظفين قبل عيد الأضحى، فرد عليه بأن الدولة سوف تصرف العلاوة الدورية نهاية الشهر الجاري، مع المبالغ المقطوعة، وبصدد استصدار قرار الترقيات قريبا لأنه سيعرض على مجلس الوزراء قريبا، ومشروع القرار الجديد 880 ألف موظف سوف يترقون وفقا لضوابط معينة، كما أن موظفي «الدرجة الأولى أ» سوف يحصلون على حافز.

وشدد «الشيخ» في لقاء مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، على أن الموظفين الذين لن يذهبوا إلى العاصمة الإدارية هناك خطة واضحة للتعامل معهم، وسيعاد توزيعهم، مشددًا على أن الدولة والحكومة تعمل لصالح الموظف المصري وهو في الأصل مواطن مصري.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أنهم يعملون على إعادة هيكلة للمؤسسات ولذلك تم إطلاق بوابة الوظائف الحكومية ويزورها مليون و800 ألف زائر، ويوجد عليها 6557 وظيفة، ويمكن للمواطنين التقديم عليها.

وأكد أن برنامج تحديث الملف الوظيفي يحدث من خلال أخذ صورة للموظف، ونقل بياناته من الملف الورقي إلى الملفات الإلكترونية، وحتى الآن تم نقل 3 ملايين و12 ألفا و648 ملفًا، وأصبح لدى الدولة بيانات تشريحية عنهم، وعلى سبيل المثال هناك 49.2% منهم ذكور، و50.8% إناث، والمحليات تستقطب الجزء الأكبر منهم، ويوجد في المحليات 73.6% من الموظفين، مؤكدا أن هذا البرنامج هو البداية الحقيقية لمنظومة الموارد الإلكترونية المميكنة، لافتا إلى أنه لن يُظلم أي موظف.

وشدد على أن هناك موظفين سوف ينتقلون أولا إلى العاصمة الإدارية، وهم موظفي الـ«IT»، وموظفي الشؤون المالية والهندسية، ثم مكاتب الوزراء والمكاتب الفنية، ثم باقي الموظفين، مشيرًا إلى أن عدد الموظفين هو «رقم مرن» لأن الدولة 40994 شخصا مخطط نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا الرقم قد يزيد.