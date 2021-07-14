اختر هديتك.. كيف تتخلص من أجهزتك القديمة من خلال تطبيق «E-Tadweer»؟

أطلقت وزارة البيئة المصرية تطبيق «E-Tadweer»، والذي تُجمع من خلاله مخلفات أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة كالحاسب الآلي المحمول، والشواحن، والكاميرات، وألعاب الفيديو، وبلاي ستيشن، والهواتف المحمولة، وشاشات الكمبيوتر صغيرة الحجم وذلك في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية سوف يتم تفعيل الجمع من المنازل ليتمكن المستخدم من التخلص من الأجهزة المنزلية كبيرة الحجم مثل الغسالات، والثلاجات، والبوتجازات وشاشات التلفزيون كبيرة الحجم.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل استخدام التطبيق وكيفية التخلص من أجهزتك الإلكترونية القديمة من خلال التطبيق وذلك على النحو التالي:

- في البداية عليك تحميل التطبيق على هاتفك من هنـــــا للأندرويد، ومن هنــــــا للـIOS.

- اختر اللغة المستخدمة في التطبيق سواء العربية أو الإنجليزية، ثم أدخل بريدك الإلكتروني لإنشاء حساب جديد أو سجل باستخدام حساب الفيسبوك أو Apple.

- في حالة التسجيل بالبريد الإلكتروني قم بتأكيد حسابك عن طريق البريد الإلكتروني المستخدم.

- اضغط علي علامة البلس (+) في أعلى الشاشة لاختيار نوع المخلف من الخيارات المتاحة.

- قم بتصوير مخلفك الإلكتروني واملأ البيانات الخاصة به.

- اختر هديتك من الشركاء الاستراتيجيين بنسبة خصم 5% وبحد أقصى 250 جنيهًا، كما يمكنك الحصول على خصم 100% من بوجو بلس عند تحميل الأبليكيشن.

- يصلك الرد بالموافقة على التطبيق بالكود الذي تقوم بتسليم الجهاز من خلاله للفرع الذي تم اختياره.

- حدد أقرب مكان لك لترك المخلف وتفعيل قسيمه الخصم (هديتك من الشركاء الاستراتيجيين).

وأشارت المبادرة إلى أنّ التطبيق حاليًا يغطي محافظتي القاهرة والجيزة كمرحلة أولى، وقريبًا من المقرر أن يغطي محافظات الإسكندرية والإسماعيلة والمنيا والزقازيق وطنطا.