أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق الدقهلية الأربعاء.. الطماطم 3.5 جنيه

أعلنت الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021، الأسعار الاسترشادية لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات في داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلو جرام هي كما يلي:

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه.

بامية: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها أحمر إلى 18 جنيها أبيض.

بصل أبيض: 3.5 جنيه.

بصل أحمر: 5 جنيهات.

خيار: 8 جنيهات.

فلفل بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

فلفل ألوان: 15 جنيها.

جزر: يتراوح سعر الكيلو من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات.

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات.

بطاطس: 8 جنيهات.

كوسة: 8 جنيهات.

ورق عنب: 20 جنيها.

ملوخية خضراء: 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلو جرام:

كنتلوب: 6.5 جنيه للكيلو.

الموز: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيهات إلى 13 جنيها.

بطيخ: سعر الواحدة من 15 جنيها إلى 20 جنيها.

برقوق: 20 جنيها.

تفاح مستورد: يتراوح السعر بين 20 جنيها إلى 25 جنيها للكيلو.

تفاح مصري: يتراوح سعر الكيلو من 12 جنيها إلى 15 جنيها.

ليمون: يتراوح السعر بين 15 جنيها إلى 25 جنيها.

برتقال: 6.5 جنيه.

عنب أحمر: يتراوح سعر الكيلو من 10 جنيها إلى 13 جنيها، و15 جنيها للأخضر.

كيوي: يتراوح سعر الكيلو من 25 جنيها إلى 30 جنيها.

خوخ سكري: يتراوح سعر الكيلو من 15 جنيها إلى 20 جنيها.

مانجو: يتراوح سعر الكيلو من 20 جنيها إلى 25 جنيها.

تين: 15 جنيها.