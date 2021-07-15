التمتع بشخصية قيادية.. 7 شروط للحصول على وظيفة رائدة ريفية

إذا كنتي سيدة وتنبطق عليكي مجموعة من الشروط، وتريدي الالتحاق بمهنة الرائدات الريفيات أو الحضريات أوالبدويات، فما عليكي سوى اتباع عددا من الإجراءات وتحضير مجموعة من المستندات اللازمة لشغل هذه الوظيفة، و«الوطن» سوف تستعرضها في السطور التالية:

الإجراءات

1) تقديم المستندات المطلوبة للوحدة الاجتماعية التابعة للسكن.

بعد تقديم المستندات اللازمة التي سوف نستعرضها، تتبع الجهة المنوطة بتقديم الخدمة، وهي الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، الخطوات التالية:

1) بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.

2) عرض الطلب على لجنة من المديرية.

3) يتم الموافقة بعد انطباق الشروط.

الشروط

1) مصرية الجنسية.

2) لايقل السن عن 21 سنة.

3) حاصلة على مؤهل متوسط عادى على الأقل.

4) حسنة السير والسلوك.

5) استيفاء شروط اللياقة الصحية.

6) التمتع بشخصية قيادية.

7) التعهد بالحفاظ عل سرية البيانات الشخصية.

المستندات المطلوبة

1) طلب الالتحاق للعمل كرائدة.

2 ) صورة البطاقة الشخصية.

3) صورة شهادة الميلاد.

5) صورة المؤهل.

4) صورتان شخصيتان.

5) شهادة صحية.

6) بحث اجتماعي من الوحدة.

7) صحيفة الحالة الجنائية.

8) محضر موافقة من الجمعية بترشيحها كرائدة.

بعد استيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة، تقدم إلى الوحدة الاجتماعية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، للنظر بها والتأكد إذا كانت مطابقة للشروط المعلنة أما لا، وقد يستغرق النظر في الطلب مدة زمنية تصل إلى شهر.

وتؤدي الرائدات سواء ريفيات أو الحضريات أو البدويات دورا كبيرا ومهم جدا في التوعية، ويحصلن على تدريبات مستمرة من عدة وزارات مختلفة مثل الصحة والتضامن الاجتماعي والهجرة، وغيرها من الوزارات المختلفة، بالإضافة إلى المجالس القومية المتخصصة مثل «القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة».

كما أنه تحدد الموضوعات التوعوية التي تؤديها الرائدات، بحسب احتياج كل محافظة عن الأخرى.