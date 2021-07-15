حظك اليوم برج الثور الخميس 15-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يسعى لتأدية عمله ليكون على أكمل وجه، وأبرز مميزاته التأني والتفكير جيدًا قبل اتخاذ القرار، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

يمدك الفلك بطاقة ويقظة هائلة وعليك أن تحسن استغلالها وتوظيفها.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

القمر في منزل الحب يعمل اليوم لصالحك ويغمرك بالرومانسية وبدفء المشاعر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.