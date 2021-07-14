تصل لـ30 يوما.. 8 حالات يحق فيها للعامل الحصول على إجازة بأجر كامل

يتطلع العاملون سواء في الحكومة أو القطاع الخاص إلى معرفة عدد الإجازات التي يمكن الحصول عليها على مدار العام سواء كانت هذة الإجازات رسمية أو غير رسمية.

ووفقًا لأحكام لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، يحق للعاملين الحصول على إجازات اعتيادية وسنوية بأجر كامل على مدار العام، ولايجوز خصم أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية من رصيد إجازات العامل السنوية.

وتسلط «الوطن»، الضوء في السطور التالية، على حق العامل في الحصول على الإجازات الاعتيادية والسنوية بموجب قانون العمل:

يمنح العامل بموجب قانون العمل إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد الدينية والمناسبات الوطنية في ضوء ما حدده القانون. يمنح العامل بموجب قانون العمل إجازة أسبوعية يتمّ التوافق عليها مع صاحب العمل. 21 يومًا يحصل عليها العامل كإجازة سنوية بأجر كامل إذا أمضى في الخدمة سنة كاملة. 30 يومًا يستحقها العامل الذي أمضى في الخدمة 10 سنوات لدى صاحب عمل بأجر كامل. يحصل العامل الذي أمضى في عمله 6 أشهر على إجازة أسبوعية. حول قانون العمل وتعديلاته للعاملين في المهام الخطرة أو المضرة بالصحة أو المناطق النائية الحصول على إجازة سنوية تزيد مدتها عن العاملين في ظروف عادية، شريطة ألا تزيد على 7 أيام إضافية.

كيف يتعامل القانون مع الإجازات المرضية

يحق للعامل الذي تجاوز عمره 50 عامًا إجازة سنوية قدرها 30 يومًا بأجر كامل. يحصل العامل على إجازة عارضة تحسب من الإجازة السنوية المقررة له، وذلك لمدة لا تجاوز 6 أيام في السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة. تحدد الإجازات المرضية للعامل الذي يثبت مرضه إجازة مرضية في ضوء ما تحدده الجهة الطبية المختصة، ويحصل العامل خلالها على تعويض عن الأجر وفقًا لما حدده قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975.

إجازة عيد الأضحى المبارك

وكانت الحكومة قد حددت إجاة عيد الأضحى المبارك الرسمية وإجازة ثورة يوليو هذا العام، والتي تبدأ من الاثنين إلى السبت، وتستمر لمدة 6 أيام.