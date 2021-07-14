«القابضة للمياه» تستعد لعيد الأضحى بفرق صيانة وغرفة طوارئ

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمنفذة من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة واليومية من رؤساء الشركات، في إطار اهتمام القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشدد «رسلان» على رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، بضررة الالتزام بالجداول الزمنية لمراحل تنفيذ المشروعات المحددة ضمن المبادرة الرئاسية، مشيرًا إلى أن المبادرة تمس حياة المواطنين وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية «فيديوكونفراس»، مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووجه المهندس ممدوح رسلان، برفع درجة الاستعداد القصوى وتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الأضحى المبارك، وجاهزية المعدات وفرق الصيانة المتخصصة لمواجهة أي طفوحات طارئة على مستوى الجمهورية، خصوصًا أيام النحر، تحسبًا لأي انسداد مفاجئ في خطوط الصرف الصحي، ومتابعة كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، لاسيما المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية

وأكد رئيس الشركة القابضة، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى الجمهورية، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة.

وأشار المهندس ممدوح رسلان إلى مراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن (125)، والعمل على حلها فورًا.