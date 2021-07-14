شروط قبول دفعة جديدة بمدارس التمريض 2021 بالبحر الأحمر

صدق اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالبحر الأحمر للعام الدراسي 2021/ 2022، مع تسهيل إجراءات التقديم لكل مركز إداري على حدة، عن طريق ولي الأمر، طبقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شروط القبول بمدارس تمريض البحر الأحمر

وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، عن شروط القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2021/ 2022، بدءاً من يوم الأحد وحتى يوم الخميس القادم، وتتمثل الشروط فى الآتي:

1- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

2- يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، بصفوفها الثلاثة، دور أول للعام الدراسي 2020/ 2021 من محافظة البحر الأحمر في ذات عام التقدم.

وفي حال حصول الطالب على الشهادة الإعداديه فقط، يتم تقديم بطاقة أحد الوالدين من قاطنس محافظة البحر الأحمر بتاريخ إصدار سابق عامين على الأقل، أو شهادة ميلاد الطالب مواليد البحرالأحمر، وأن يتم التنسيق لكل مركز إداري على حدة، حرصاً على مبدأ التوطين.

3- لا يقل سن المتقدم عن 15 عاماً، ويجوز النزول بالسن ستة أشهر طبقاً للقرار الوزاري رقم 558 لسنة 2020، ولا يزيد عن 18 عاماً، في أول أكتوبر 2021.

4- أن تكون الطالبة غير متزوجه أو سبق لها الزواج، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة.

5- عدم النقل من محافظة لأخرى أو مدينة إلى أخرى داخل المحافظة، بعد إعلان قبول الطالب.

6- اجتياز الاختبارات والقدرات الآتية:

اجتياز اختبار إملاء لغة عربية بمجموع 7 من 10 درجات.

اختبار لغة إنجليزية بمجموع 5 من 10 درجات.

درجه الكشف الطبي بواسطة القومسيون الطبي، ويشمل باطني ونظر ولياقة طبية وكشف مخدرات والاختبار النفسي، وبعد اجتياز الاختبارات السابقة، يتم الخضوع لكشف الهيئة.

7- يتم قبول من 25 إلى 30 طالباً وطالبة بكل مدرسة، طبقاً لأعلى المجاميع.

مدارس التمريض بمدن البحر الأحمر

تقبل الملفات طبقاً للحد الأدنى للمجموع لكل مدرسة كالتالى:

مدرسة رأس غارب: الحد الأدنى للمجموع 220 درجة.

مدرسة الغردقة: الحد الأدنى للمجموع 260 درجة.

مدرسة سفاجا: الحد الأدنى للمجموع 250 درجة.

مدرسة القصير: الحد الأدنى للمجموع 250 درجة.

مدرسة مرسي علم: الحد الأدنى للمجموع 230 درجة.

مدرسة الشلاتين: الحد الأدنى للمجموع 210 درجات.

وسيتم بدء قبول الطلبات بمقر مدارس التمريض بدءاً من يوم الأحد وحتى الخميس المقبل، ولا تقبل أي طلبات بعد الموعد المحدد، على أن يتم القبول بالمدارس طبقاً للمجاميع الأعلى لمن تنطبق عليهم الشروط، ولا توجد أي استثناءات للقبول مطلقاً.

ونظراً للإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، وعدم التجمعات، تم تقسيم قبول الملفات لكل مركز إداري بواسطة ولي الأمر، ولمدة ثلاثة أيام متتالية.