التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021.. تعرف عليها

أعلن اللواء أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة، اليوم، عن موافقة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها من الثانوية الأزهرية، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق للعام السابق والحالي، موضحًا خلال المؤتمر، الذي عُقد اليوم الأربعاء، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، عن التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021، وكذا شروط القبول والتي تتمثل في اجتياز جميع الاختبارات التي يخضع لها طالب الالتحاق بكلية الشرطة.

التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021، تتمثل في كليات الآتي ذكرها:

الطب البشري

العلاج الطبيعي

الصيدلة

طب أسنان

طب بيطري

تمريض

هندسة

فنون جميلة

فنون تطبيقية

إعلام

تجارة

سياحة وفنادق

آداب

خدمة اجتماعية

تربية موسيقية

اقتصاد وعلوم سياسية

زراعة

علوم

تربية نوعية

ألسن

لغات وترجمة

تربية رياضية

الحقوق

مواعيد التقديم للضباط المتخصصين

وأوضح رئيس أكاديمية الشرطة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكلية الشرطة، الذي عُقد اليوم، موعد فتح باب القبول، والتي تبدأ من تاريخ 27 يوليو الجاري وحتى 19 أغسسط المقبل للحاصلين على ليسانس الحقوق «العام الماضي»من الذكور والإناث، أما الحاصلين على ليسانس الحقوق العام الحالي وباقي التخصصات المطلوبة «العام الماضي والحالي» من حاملي درجات الليسانس والبكالوريوس والماجستير والدكتوراة يبدأ فتح باب القبول لهم اعتبارا من يوم 21 أغسطس 2021 وحتى 21 سبتمبر 2021.

شروط قبول المتقدمين للضباط المتخصصين 2021

أولا:

مصري الجنسية من أبوين مصريين.

محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، وألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة.

ثانيا:

الطول

165 سم للذكور.

160 سم للإناث.

تناسب الطول مع الوزن ( أقصى وزن = الطول - 90)

ثالثا

ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، كما يُصرح الكشف بنظارة.

ضرورة أن يحصل المتقدم على أكثر من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.

اجتياز الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، بنجاح.

ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين،

ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين على 28 عامًا للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما.

ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين على 30 سنة للحاصلين على الماجستير.

ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين على 35 سنة للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

مكان وموعد اختبارات المتقدمين للضباط المتخصصين 2021

يدخل طالب الالتحاق بقسم الضباط المتخصصين، مقر أكاديمية الشرطة، اعتبارا من الساعة 6 صباحا، من البوابة رقم 5 بالأكاديمية، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء الكمامة الواقية، وسيتم منع دخول من يخالف ذلك، وتُعلن نتائج وموعد كل اختبار عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الانترنت، كما توفر الوزارة منافذ للتصوير الفوري، واستخراج صحيفة الحالة الجنائية، كما خصصت الوزارة رقمي هاتف أرضي لتلقي أي استفسار وهما: 24109102 – 24109117.