منع تحويل نشاط 14 وحدة سكنية لأغراض تجارية بهضبة الأهرام

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط 14 حالة تحويل نشاط من الغرض السكني إلى التجارى بمنطقة هضبة الأهرام، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف أعمال المتابعة والضبط، لمنع المخالفات، وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وقام حي الهرم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بتنفيذ الإزالة الفورية وإيقاف أعمال التحويل بالعقارات أرقام (230 هـ، و34 و، و98 ل، و142 ز، و23 ز، و4 ك، و61 ح، و151 ح، و276 د، و424 ط، و294 د، و118 ز، و295 د، و258 ط).

كما أسفرت الحملة عن إزالة وإيقاف أعمال محاولة بناء شوادر بالقطع أرقام (101 و102 ط، و411 ل)، وسحب المعدات والمواد المستخدمة في الأعمال وإيداعها مخازن الحي.

وفيما يتعلق بأعمال النظافة والتجميل، فقد تم رفع مخلفات ونظافة القطع أرقام (15 ك، ز369 ز، و224 ب، و110 ع، و258 ع، و63 ل، و65 ل، و66 ل، و9 ط)، بالإضافة إلى السور الداخلى بالمنطقة (ع)، وشارع الجيش.