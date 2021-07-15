عرض فيلم «ريش» بمهرجان الجونة بعد فوزه بالجائزة الكبرى لأسبوع النقاد

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة على موقع «فيس بوك»، عن عرض الفيلم المصري «ريش»، للمخرج عمر الزهيري، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، بعد فوز الفيلم بالجائزة الكبرى للدورة الـ60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وقدرها 15 ألف يورو.

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وشهد مهرجان كان السينمائي في دورته الـ74، عرض الفيلم العالمي الأول، ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولي بالمهرجان.

و«ريش» هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، اشترك في تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره، ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ، ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج.

الزوج كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين، مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير عام 2011، وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي.

وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني، الذي حمل اسم «ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375».