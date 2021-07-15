عواصف رعدية وفيضانات تضرب ألمانيا.. والأرصاد الجوية تحذر

تعرضت بعض المدن الألمانية لأمطار غزيرة وفيضانات، ما أسفر عن غرق أحد رجال الإطفاء، ونشر الجيش الألماني جنودًا لمساعدة سكان تقطعت بهم السُبل.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات عارمة بأجزاء من غرب البلاد، عرقلت حركة القطارات والنقل البري والنهري، في أكثر مناطق ألمانيا اكتظاظا بالسكان.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الألمانية تحذيرًا من سوء الأحوال الجوية في أجزاء من 3 ولايات غربية، فيما أعلنت مدينة هاجن، التي يعيش فيها 180 ألف نسمة، حالة الطوارئ بعد فيضان نهر فولم.

وحذر فريق التصدي للأزمات في المدينة من أن منسوب المياه سيصل خلال الساعات المقبلة إلى مستويات لا تتكرر إلا مرة كل 25 عامًا، كما نصح السكان ممن يعيشون قرب أنهار المدينة بالانتقال إلى أراض أكثر ارتفاعًا على الفور، بحسب «سكتي نيوز».