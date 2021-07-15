20 صورة توضح تفاصيل ليلة مرعبة عاشها سكان ميدان الساعة في فيصل

عاش سكان منطقة ميدان الساعة بالطالبية في حي فيصل، منذ ساعات، ليلة مرعبة، عقب اندلاع حريق بمعرض سجاد أسفل برج سكني مكون من 12 دورًا، واستمر الحريق لعدة ساعات، ما خلق لدى سكان العقار والمنطقة بشكل عام حالة من الخوف والرعب، من ألسنة اللهب التي اشتعلت بشكل كبير.

ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق، بعدما امتدت إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية.

وانتقلت قوات المباحث إلى مكان الحادث للوقوف على أسباب الحريق، وكانت النيران قد امتدت وأحرقت محتويات عددا من الشقق السكنية، فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تبذل جهودها لإخماد النيران قبل تفاقم الأمر، وقطع الغاز عن العقار في محاولة للحد من الحريق الضخم.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بـ7 سيارات إطفاء وسيارة بسلم هيدوروليكي، وتسبب الحريق في احتجاز أسرتين بالطابق الأخير من العقار، واستعان أفراد الأسرتين بـ«فلاش» الهواتف المحمولة لطلب المساعدة من الأهالي والشرطة الموجودة في مكان اندلاع الحريق، بسبب تعرضهما لحالة اختناق، وخوفا من امتداد النيران إليهم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق عقار ميدان الساعة بفيصل، الذي اندلع في تمام الساعة الثانية صباحا؛ إذ بدأت ألسنة اللهب في التصاعد من أحد معارض السجاد في العقار، والتهمت النيران محتويات بعض الشقق السكنية في البناية المكونة من 12 طابقا، دون خسائر في الأرواح أو وقوع إصابات بشرية.