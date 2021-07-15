استقرار أسعار الأسمنت اليوم الخميس.. وطن «المسلح» بـ920 جنيها

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، عقب 3 ارتفاعات متتالية ليلاميس الطن 1450 جنيها بالأسواق للمستهلك، عقب إعلان الشركات للأسعار الأسبوعية.

وكانت شركات الأسمنت قد ثبتت أسعار الأسمنت للمستهلك، عند سعر 1450 جنيها للجوال.

وحدثت أزمة بين التجار ووكلاء الغرف التجارية ومنتجي الأسمنت بالغرف الصناعية، حيث أكد عدد من تجار الغرف التجارية في تصريحات لـ «الوطن» أن تخفيض الإنتاج يقود الأسواق إلى ارتفاعات الأسعار فيما أكد منتجو الأسمنت بالغرف التجارية ترحبيها بالقرار والذي أصدره جهاز المنافسة ومنع الاحتكار والذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإنتاجية.

ووصف أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، ارتفاعات أسعار الاسمنت بغير المبرر، حيث يجري تصدير الأسمنت إلى الخارج لعدد من الشركات بنحو 35 دولار، في حين يباع في السوق المحلية بـ50 دولار، لافتا إلى أن أزمة الأسمنت تتلخص في تعظيم الأرباح.

"أسعار الأسمنت" اليوم الخميس 15يوليو

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 920جنيهًا وهي الأعلى سعرا للبيع.

أسمنت سيناء يباع بسعر 850 جنيها.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 835 جنيها للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر875 جنيهًا.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 880 جنيهًا.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 905 جنيهات.

- أسمنت السويدى يباع الطن بسعر 930 جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط

- أسمنت «إيه وان» يباع الطن بسعر730 جنيهًا.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 725 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر 769 جنيها.

- أسمنت السويدى يباع بسعر 758 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2480 جنيهًا.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2425 جنيهًا.

- أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المقاوم

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 910 جنيهات.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 959 جنيهًا.

أسعار الجبس:

استقرت أسعار الجبس، اليوم الخميس 15 يوليو 2021 بنحو:

- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيهًا.

- جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيهًا.

- جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيهًا.

- جبس الدولية يباع الطن بسعر 710 جنيهات.

- جبس المعمار يباع بسعر 690 جنيهًا للطن.

- جبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن.