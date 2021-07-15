حلا شيحة لـ تامر حسني: «فاكر لما قولت مش عايز أموت مطرب.. استغفر وتوب»

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة نارية إلى الفنان تامر حسني عبر منشورها الأخير عبر حسابها الرسمي عبى «إنستجرام»، والذي أعلنت فيه تبرأها من بعض المشاهد بأغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» الذي شاركته بطولته.

حلا شيحة: «مش أنا» لم ينجح بمقاييس الآخرة

ووجهت رسالة لتامر حسني: قالة: «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

وتابعت حديثها: «إحنا كلنا عندنا اختبار في الدنيا، وأحب أفكرك بالفيديو ده يا تامر اللي قولت فيه أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب، أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك وجوانا كلنا، شوفه تاني يمكن يفكرك إنك جواك أكيد في صراع، وأنا وكلنا بنغلط بس المهم في الآخر نتدارك الغلط ونصلح، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقي فن بجد».

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتب شيحة في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأكدت أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ «ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».