أبرزها حفلات الزفاف.. 5 محظورات بالفنادق خلال إجازة عيد الأضحى

قال مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، إن هناك تشديدات على الفنادق بضرورة الالتزام بقائمة الخدمات المحظور تقديمها للنزلاء أو القيام بها، وذلك بالتزامن مع الإقبال المتوقع من المواطنين المصريين على قضاء إجازات عيد الأضحى المبارك بالمنشآت الفندقية بالمدن السياحية الشاطئية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن هناك العديد من الخدمات يحظر على المنشآت الفندقية القيام بها خلال إجازات عيد الأضحي المبارك؛ لمنع انتشار فيروس كورونا، أهمها:

1- حظر تقديم الشيشة بالمطاعم الموجودة داخل المنشآت الفندقية.

2 - حظر فتح الديسكوهات والملاهي الليلية الموجودة داخل الفنادق.

3 - حظر إقامة كافة الاحتفالات والفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين.

4- حظر إقامة حفلات الأفراح والزفاف بالقاعات المغلقة بالمنشآت الفندقية.

5- عدم زيادة نسب استقبال الفنادق للنزلاء عن النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوي للفندق.

السماح بإقامة الأفراح بالأماكن المفتوحة بالفنادق

وأوضح المصدر، أنه مسموح للفنادق خلال إجازات عيد الأضحى المبارك إقامة حفلات الزفاف بالأماكن المفتوحة، فضلا عن إقامة الفقرات الفنية الصادر لها تصريح من وزارة السياحة بالنسبة للمطاعم الموجودة داخل الفنادق.

لجان تفتيشية مفاجئة من وزارة السياحة

وأشار المصدر، إلى أن هناك لجانًا سرية من وزارة السياحة والآثار ستقوم بالتفتيش على الفنادق خلال أجازات عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلا عن القواعد الصحية وضوابط التشغيل، لافتا إلى انه سيتم توقيع عقوبات على المنشآت الفندقية المخالفة تصل حتى الغلق مع دفع غرامة مالية.

وأوضح أنه من المتوقع أن تشهد نسب الإشغال بفنادق الإسكندرية والساحل الشمالي ومطروح والعين السخنة، ارتفاعا كبيرا خلال إجازات عيد الأضحى المبارك بحيث تتجاوز حاجز الـ 95% من النسب التي حددتها الدولة لاستقبال النزلاء بالفنادق والمقررة بـ 70% من السعة الاستيعابية القصوة للفندق، لافتا إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة وشرم الشيخ سترتفع أيضا بفضل السياحة الداخلية لتتجاوز الـ60%.