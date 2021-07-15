«التعليم» تتبع أسئلة امتحان الجغرافيا على تليجرام للتحقق من صحتها

نشرت صفحات الغش عبر تليجرام، أسئلة امتحانات مادة امتحانات الجغرافيا للثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية بعد بدء الامتحان بدقائق، حيث بدأ الامتحان في العاشرة صباحا ويستمر لمدة 3 ساعات، على أن ينتهي الساعة الواحدة ظهرا، وإجمالي عدد الطلاب 256 ألفا و366 طالبا الذين يؤدون الامتحان اليوم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، يتتبع صور أسئلة امتحانات الجغرافيا للثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية، المتداولة على تليجرام، بعد بدء الامتحان بدقائق للتأكد من صحتها.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنّه إذا ثبت صحة الأوراق المنشورة على صفحات الغش سيضبط الطلاب المسؤولين عن التسريب فورًا، وسيطبق القانون 205 لسنة 2020، ويتم حرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام، وامتحان العام التالي 2021-2022 أيضا، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.

وتتابع الوزارة من خلال الغرفة المركزية للوزارة، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة، لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنّ غرف المتابعة تهدف لمراقبة تحركات الطلاب والمراقبين داخل اللجان طوال مدة الامتحان، ورصد أي مخالفات تتم داخلها، لافتة إلى أنّ الغرفة المركزية متصلة بغرف المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة سير الامتحان.