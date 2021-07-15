ورشة لتدريب «شؤون العاملين» على منظومة «GPS» بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات ورشة العمل التفاعلية للتدريب على المسئولية المستحدثة لموظفي شئون العاملين على منظومة GPS، بوحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية في جنوب سيناء، تحت رعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وعلى هامش الورشة، استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، ومحمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة، ومحمود إبراهيم، مدير المديرية المالية بجنوب سيناء، وعادل الصاوي، وكيل المديرية المالية بجنوب سيناء، وبعض المسئولين بوزارة المالية والمديرية المالية بجنوب سيناء، لبحث سبل التعاون بين وزارة المالية ومحافظة جنوب سيناء في مجال التحول الرقمي.

التحول الرقمي في جنوب سيناء

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسير بخطى ثابتة في مجال التحول الرقمي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030، مؤكدًا أنه جاري استكمال المرحلة الثانية من أعمال ميكنة الإدارات داخل الديوان العام للمحافظة.

وأوضح أن تطبيق منظومة التحول الرقمي، يعزز سبل الحوكمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.

رفع كفاءة العنصر البشري

وأكد «فودة» أنه جاري التعاون في مجال التدريب لرفع كفاءة العنصر البشري، والارتقاء بمستوى الوظيفة العامة، وتأهيل الكوادر الشابة لخلق صف ثاني من القيادات، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية، لتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.