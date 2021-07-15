تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرب بالغربية، إنه تم تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ بداية الحملة القومية وحتى اليوم الخميس، والتي تقام على مدار شهر، على مستوى المحافظة.

تحصين 155 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة يبلغ 266554 حيوانا، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة.

بيطري الغربية: الحملات تجوب جميع مدن وقرى المحافظة

ولفت أن حملات الطب البيطري تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة، لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

الطب بيطري: الحملات الوقائية تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها

وأشار «أنور» إلى مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية، تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، وجه مدير الطب البيطري، بضرورة المرور المستمر على المجازر للتأكد من نظافتها ومدى استعدادها لاستقبال عمليات الذبح، ذلك إلى جانب استمرار فتح المجازر طوال أيام العيد مع توافر الأطباء البيطريين بالمجازر، مع استمرار منع الذبح خارج المجازر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع من يخالف ذلك، بجانب تقديم خدمة الذبح بالمجان داخل المجازر لجميع المواطنين.

وفي سياق آخر، وجه المحافظ مديرية التموين، بتوفير كافة السلع الغذائية، وخاصة اللحوم وتوافرها بكثرة لتجنب رفع أسعارها، وتشديد الرقابة على الأسواق لمنع عمليات رفع الأسعار في العيد، والتأكد من صلاحية المنتجات والسلع.

وانتهى الاجتماع بالتأكيد على تطهير المساجد الكبرى المصرح بقيام صلاة العيد فيها، والبالغ عددها 3 آلاف مسجد، مع الالتزام بالتباعد والإجراءات الاحترازية، ذلك إلى جانب رفع حالة الاستعدادات القصوى بالإسعاف والحماية المدنية والنجدة لتجنب المشكلات المفاجئة وسرعة التعامل معها.