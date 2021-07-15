من العودة إلى التبرأ.. 7 محطات في رحلة حلا شيحة مع فيلم «مش أنا»

البداية كانت مع احتفاء كبير بعودة الفنانة الغائبة إلى السينما بعد سنوات طويلة، وبعدها بأشهر هاجمت الفيلم وبطله، وأعلنت «توبتها» عن مشاركتها في العمل الذي «ميرضيش ربنا»، على حد تعبيرها، وما بين البداية والنهاية تفاصيل عديدة شهدتها رحلة الفنانة حلا شيحة مع فيلم «مش أنا».

- ديسمبر 2019: أعلنت الفنانة حلا شيحة استقرارها على فيلم «مش أنا» بطولة الفنان تامر حسني، لتعود به إلى السينما بعد غياب دام 14 عاما، وعبرت عن سعادتها بالتعاون معه.

- 8 فبراير 2021: تزوجت حلا من الداعية معز مسعود، واحتفلت بزواجها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد قليل جدًا من العائلتين والأصدقاء.

- 23 يونيو 2021: غابت حلا شيحة عن العرض الخاص بالفيلم الذي شهد حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، وأوضحت مصادر مقربة منها أنها اعتذرت عن الحضور، بسبب زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، الذي طلب منها الابتعاد عن حضور أي مناسبات فنية أو إعلامية حتى لا تسأل عن أمور شخصية.

- 25 يونيو 2021: أعلنت تبرأها من فيلم «مش أنا» عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «بالنسبة للفيلم الحقيقة أن تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتاخر جدا نزوله، وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا)، وبتمنى التوفيق لكل زملائي».

- 1 يوليو 2021: قامت حلا بإلغاء متابعة الفنان تامر حسني من قائمة المتابعات عبر حسابها على «إنستجرام»، وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع من إلغاء متابعة محمد رمضان، بينما يزال تامر حسني يحتفظ بمتابعتها.

- 13 يوليو 2021: طرح تامر حسني أغنية «بحبك»، التي تضم مشاهد متفرقة من فيلم «مش أنا»ـ عبر قناته على «يوتيوب» وحققت مشاهدات جاوزت المليون ونصف مليون مشاهدة.

- 15 يوليو 2021: هاجمت حلا شيحة الفنان تامر حسني بسبب طرح كليب الأغنية التي وصفتها بأنها «مترضيش ربنا»، مؤكدة أن مشاركتها في الفيلم كانت «زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط»وتابعت: «وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، وتوبت عن المشاهد دي، وهي لا تصح، وأنا غلطت وبصلح، أهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخرة اللي هينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، وهو أصلا مش نجاح لأن النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص أغلبنا ناسينه إلا القليلين مننا».