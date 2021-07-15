انقطاع المياه عن حدائق الأهرام والرماية نتيجة كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق: «حدائق الأهرام، الرماية، الاستثماري، إسكان الشباب»، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 1000 مم أمام بوابة 3 حدائق الأهرام.

وأوضحت الشركة أنه فور حدوث الكسر، تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي