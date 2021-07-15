زيادات سعرية على عدد من سيارات موديل 2021: تصل لـ50 ألف جنيه

طرأت، منذ بداية شهر يونيو الماضي، زيادات سعرية على عدد من الطرز لسيارات الركوب الملاكي موديل العام 2021، تحت مسمى «أوفر برايس»، وهو عبارة عن مبلغ إضافي يتم إقراره على السعر الرسمي من جانب الموزعين والتجار على السيارات المبيعة، مقابل التسليم الفوري وعدم الدخول في قوائم الحجوزات.

ترصد السطور التالية، أبرز الطرز المعروضة داخل السوق المحلي موديل العام الجاري 2021، والتي ارتفعت أسعارها الرسمية بزيادات وصلت في بعض الأحيان إلى 50 ألف جنيه على السعر الرسمي للسيارة، وتتضمن القائمة:

طراز سيات ابيزا هاتشباك

- ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه.

- تتوافر السيارة في السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 275 ألف جنيه، والثانية بسعر 335 ألفًا، والثالثة بسعر 350 ألفًا.

طراز سيات ارونا

- ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت ما بين 3 آلاف حتى 5 آلاف جنيه.

- تتوافر السيارة في السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 313 ألف جنيه، والثانية بسعر 345 ألفًا، والثالثة بسعر 370 ألفًا.

طراز سيات ليون

- ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت بين 40 ألف حتى 50 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بفئتين، الأولى بسعر 425 ألف جنيه، والثانية بسعر 475 ألفًا.

طراز إم جي RX5

- ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت ما بين 10 آلاف حتى 15 ألف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 325 ألف جنيه، والثانية بسعر 355 ألفًا، والثالثة بسعر 390 ألفًا.

طراز إم جي HS

- ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 10 آلاف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 415 ألف جنيه، والثانية بسعر 420 ألفًا، والثالثة بسعر 425 ألفًا.

طراز شيفروليه كابتيفا

- ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت بين 3 آلاف حتى 7 آلاف جنيه.

- تتوافر السيارة بـ 4 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 335 ألف جنيه، والثانية بسعر 360 ألفًا، والثالثة بسعر 383 ألفًا، والرابعة بسعر 407 آلاف جنيه.

طراز شيري تيجو 7

- ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 2000 جنيه.

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين، الأولى بسعر 285 ألف جنيه، والثانية بسعر 309 آلاف جنيه.

طراز فولكس فاجن باسات

- ارتفعت أسعارها بزيادة تراوحت بين 3 آلاف حتى 10 آلاف جنيه.

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بفئتين الأولى بسعر 503 آلاف جنيه، والثانية بسعر 610 آلاف جنيه.

طراز هيونداي النترا CN7

- ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 1000 جنيه.

- تتوافر السيارة داخل السوق المحلي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى بسعر 318 ألف جنيه، والثانية بسعر 328 ألف جنيه، والثالثة بسعر 340 ألف جنيه، والرابعة بسعر 366 ألف جنيه، والخامسة بسعر 391 ألف جنيه، والسادسة بسعر 428 ألف جنيه، والسابعة بسعر 433 ألف جنيه، والثامنة بسعر 488 ألف جنيه، والتاسعة بسعر 493 ألف جنيه.