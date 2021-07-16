حظك اليوم برج الثور الجمعة 16-7-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور، هو صاحب شخصية قوية، ولديه صبر طويل، ولا يسهل إحباطه أو إصابته باليأس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور مهنيًا

القمر في منزلك السادس يجعلك قادرا على الفهم والدعم والاجتهاد وتقديم العون.

حظك اليوم لمواليد برج الثور عاطفيًا

الشمس في منزل العلاقات تمنحك لباقة وقدرة على الإقناع مما يساعدك على الاقتراب ممن حولك.

من أبرز مشاهير برج الثور، المصارع والفنان العالمي جون سينا، ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.