كيف كافحت «حياة كريمة» الإرهاب بالتنمية؟.. باحثة تجيب

تعد المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، من المبادرات التي تمس وتستهدف حياة المواطن المصري في قرى الريف، ويسهم المشروع القومي «حياة كريمة» في رفع مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجًا، للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ما ساعد في القضاء على ما يصفه ممحلون وباحثون بـ« مسببات الإرهاب».

المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب

قالت تقى النجار باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة، إن تعدد وتنوع المداخل المختلفة لمعالجة الظاهرة الإرهابية، وسعت معظم الدول إلى اتباع سياسات من شأنها تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية، كما أنه تبرز خصوصية السياسة المصرية لمكافحة الظاهرة الإرهابية، وانطلقت من مقاربة شاملة متعددة المحاور تشمل الجوانب الأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والتعليمية، والتنموية.

وأضافت «النجار» في دراسة لـ«المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية»، أنه على الرغم من تنوع إطار المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب، إلا أنها أولت اهتمامًا كبيرًا للقضاء على مسببات الإرهاب عبر تدشين نسق للتنمية الشاملة، وتنوعت المشروعات القومية التي اطلاقتها الدولة المصرية مستهدفة تطوير قطاعات متعددة، لافتة إلى أنه في ضوء تلك المشروعات تبرز أهمية مشروع «حياة كريمة»، الذي وافقت منظمة الأمم المتحدة على إدراجه ضمن سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابع لها.

خطوات استباقية لمكافحة الظاهرة الإرهابية

وقالت الباحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة، إن «حياة كريمة» مشروع قومي تنموي غير مسبوق لا يهدف إلى تحسين حياة المواطنين فقط، بل تنصرف نتائجه إلى اتخاذ خطوات استباقية لمكافحة الظاهرة الإرهابية، حيث إنه مع بداية عام 2019 أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة»، والتي تحولت إلى مشروع قومي عملاق لتنمية الريف المصري في يناير 2021.

ونوهت أن المشروع يهدف إلى التدخل العاجل لتوفير «حياة كريمة» للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، عبر تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة الخدمية والتنموية والتي تشمل جوانب مختلفة اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وصحية، كما أن هذا المشروع القومي لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل تحقيق تنمية شاملة مكتملة الأركان والملامح عبر تركيزه على تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية، والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، وتقديم الرعاية الصحية، وإطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج للتأهيل النفسي والاجتماعي.

المشروع مقسم إلى ثلاث مراحل

وأشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الهدفي الرئيسي للمشروع، وهو الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، قائلًا: «انقسم المشروع إلى ثلاث مراحل؛ الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

وبدأت المرحلة الأولى في يوليو 2019، بهدف تحقيق حياة كريمة في «375» تجمعًا ريفيًا على مستوى «14» محافظة، وتقرر تقسيمها إلى جزأين: تم الانتهاء من «143» تجمعًا ريفيًا بتكلفة 4 مليارات جنية في نهاية 2020، وجارٍ استكمال «232» تجمعًا ريفيًا من المقرر الانتهاء منها نهاية العام الجاري 2021، بإجمالي مستفيدين «4.5» مليون مواطن.

وإطلاق المرحلة الثانية في 28 ديسمبر 2020، لتضم «1376» قرية في «51» مركزًا في 20 محافظة بإجمالي مستفيدين «18» مليون مواطن.

وأكدت أنه قامت فلسفة المشروع على شمولية التدخل متعدد الأبعاد متكامل الملامح بهدف الاستثمار في الإنسان المصري، فهو المستفيد من التنمية، وهو المحرك لها في آن واحد، وبالتالي تنعكس مخرجات هذا المشروع على مكافحة الظاهرة الإرهابية سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

«حياة كريمة» ومكافحة الإرهاب

وأوضحت تقى النجار، أنه في ضوء ما تقدم من معطيات، يمكن القول إن مشروع «حياة كريمة» يقدم نموذجًا لمكافحة الإرهاب عبر الأطر التالية:

- تجفيف منابع التجنيد:

يسهم المشروع في تجفيف منابع التجنيد على خلفية التهميش الاقتصادي، إذ أن العوامل الاقتصادية تلعب دورًا مباشرًا في انخراط الأفراد في التنظيمات الإرهابية، حيث تستغل الأخيرة الاحتياجات المادية والمالية للأفراد، ومن ثم يكمن الهدف الرئيس للمشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية للمجتمعات المستهدفة لتوفير فرص عمل للمواطنين، وبالتالي الحيلولة دون تجنيدهم.

حلقات اتصال استباقية:

يعد المشروع حلقة اتصال استباقية فعالة بين الدولة والمجتمعات المحلية، ويهدف إلى القضاء على أي ثغرات تستطيع أن تنفذ منها التنظيمات الإرهابية إلى المجتمع المصري، في ضوء احتمالية استغلال الأخيرة تراجع الخدمات المقدمة في بعض المناطق، عبر نشر خطاب احتقاني من ناحية، أو عبر تقديم نفسها كبديل للدولة بتوفيرها تلك الخدمات من ناحية أخرى، ومن ثَمَّ، أدركت الدولة المصرية استراتيجية التنظيمات الإرهابية القائمة على فقه «استغلال الأزمات» واتخذت الأولى خطوات استباقية ليس فقط من شأنها علاج نتائج الأزمات بل امتدت إلى علاج أسبابها.

الوقاية والتحصين:

يمكن القول إن الارهاب هو محصلة للتطرف الفكري، وبناء على ذلك يعمل المشروع على وقاية وتحصين الفئات المستهدفة من الأفكار المتطرفة عبر مسارين؛ الأول، الاهتمام بالتعليم عبر بناء ورفع كفاءة المدارس وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية ومحو الأمية.

والثاني: إطلاق حملات توعية ثقافية ورياضية، بجانب برامج لتأهيل نفسي واجتماعي، وبالتالي تسهم تلك الخطوات في رفع مستوى الوعي والإدراك لدى الأفراد وتحول دون تطرفهم الفكري.

تعزيز الانتماء:

يتميز المشروع بكونه بوتقة تجمع وتوحد جميع الجهود بالاشتراك مع العديد من الوزارات والهيئات المعنية بالتنفيذ في المراكز والقرى بجانب عدد من الجمعيات الأهلية وشباب البرنامج الرئاسي ومئات الشباب المتطوعين؛ بهدف إحداث التحسن النوعي في معيشة المواطنين المستهدفين ومجتمعاتهم على حد سواء.

ومن ثم ينعكس ذلك الطرح على تعزيز وتوسيع مفهوم المشاركة الشاملة بين مكونات المجتمع ككل، وبالتالي توفير إحساس قوي بالانتماء والولاء للوطن، الأمر الذي من شأنه دحض الأطروحات الفكرية للتنظيمات الإرهابية التي تستهدف خلق حالة من الانفصال الشعوري عن المجتمع في ضوء مفهوم «العزلة الشعورية» المؤسس للفكر الإرهابي المتطرف، والذي يقسم المجتمع إلى ثنائية «نحن»، وتشير إلى أعضاء التنظيمات الإرهابية، و«هم»، وتشير إلى باقي أفراد المجتمع».