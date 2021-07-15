بعد الحكم بسجنه 16 عاما.. 4 اتهامات وجهت لطبيب الأسنان المتحرش بالرجال

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، معاقبة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، بالسجن المشدد 16 عامًا، قسمها رئيس المحكمة أثناء النطق بها على النحو التالي:

السجن المشدد 3 سنوات على التهمة الأولى

السجن المشدد 3 سنوات على التهمة الثانية

السجن المشدد 3 سنوات على التهمة الثالثة

السجن المشدد 7 سنوات على التهمة الرابعة

وقدر صدر أمر الإحالة الأول إلى محكمة الجنايات من النيابة العامة، أن المتهم "باسم س" هتك عرض المجني عليه "ع ا ع م" بالقوة، وذلك بأن بادره حين التقاه مصادفة بمصعد أحد العقارات بمراودته عن نفسه وهتك عرضه رغما عنه.

أما أمر الإحالة الثاني فقد أشار إلى هتك عرض المجني عليه "أ س م م" بالقوة، وذلك بأن أوهمه المتهم بقدرته على إلحاقه بإحدى فرق كرة القدم الشهيرة وتمكن بتلك الوسيلة من الانفراد به في غرفة عيادته بزعم توقيع الكشف الطبي عليه، وباغته بأن هتك عرضه رغما عنه.

وبحسب نص الإحالة الثالث، فإن المتهم هتك عرض المجني عليه "ع ذ س أ"، بالقوة وذلك بأن أوهمه بوجوب تلقيه حقن مسكن بالعضل عقب إخضاعه لجراحة في أسنانه، وتمكن بناء على ذلك الإيهام من جعله يحسر سرواله، ثم فاجأه حال حقنه بالمادة المسكنة بهتك عرضه.

كما هتك عرض المجني عليه "م ر م إ و"، بالقوة حال كونه ممن له سلطة عليه، وذلك بأن انفرد به حال عمله لديه بعيادته وأمره باستبدال ملابسه في وجوده لارتداء زى العمل، ثم باغته بهتك عرضه.

وكان القرار قد صدر برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كل من المستشار إبراهيم الميهي، والمستشار خالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وأحمد حسنين.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، قد ألقت القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش في يناير الماضي، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ليتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الدقي، حيث دائرة القبض عليه، وتحرير محضر، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، ثم أحالته فيما بعد إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة «زينهم»، وذلك بعدما وجهت له النيابة تهمة التحرش وهتك عرض 4 رجال بالقوة.

وكانت النيابة العامة قد نشرت بيانًا حول الواقعة، قالت فيه إن المتهم ثبت عليه تهمته بعدما استمعت النيابة إلى شهادة 6 شهود، شهدوا جميعهم ضده، بالإضافة إلى فحص عدد من مقاطع الفيديو المصورة له.