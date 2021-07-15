البورصة تغلق على تباين بآخر جلسات الأسبوع.. و«السوقي» يربح 1.6 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تباين، ليتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» وحيدًا بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 10561.28 نقطة، مقابل إغلاقه في الجلسة السابقة عند مستوى 10602.41 نقطة، مع عمليات شراء عربية وأجنبية.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 2.2%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2474.89 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» 1.5%، لينهي التعاملات عند مستوى 3428.76 نقطة.

وصعد المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.8%، مغلقا الجلسة عند 2214.97 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 426.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 50.829 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 194 سهما، حيث ارتفع 94 سهما، فيما انخفض 74 آخرين، واستقر 26 سهما دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

تصدر سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» الارتفاعات بنسبة 12.6% ليبلغ مستوى 2.18 جنيه، تلاه سهم «رواد السياحة - رواد» بنسبة 9.82% عند سعر 51.26 جنيها، وحل بالمركز الثالث سهم «المصرية للمنتجعات السياحية» مرتفعًا بنحو 9%، بالغًا مستوى 37.26 جنيه.

الأسهم الأكثر انخفاضاجاء سهم «الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.1% ليتراجع عند سعر 6.59 جنيه، تلاه سهم «اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية» بنسبة 6.2% عند مستوى 0.303 جنيه، وحلّ ثالثا سهم «الملتقي العربي للاستثمارات» بنسبة 5.6% متراجعًا عند مستوى 3.21 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات العرب والأجانب للبيع بصافي 8.4 مليون جنيه للعرب و39.1 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي 47.52 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، متراجعا عند مستوى 679.651 مليار جنيه بمكاسب 1.648 مليارات جنيه.

وأعلنت البورصة اليوم، أن الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو إلى يوم السبت 24 يوليو 2021، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى 23 يوليو.