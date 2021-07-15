أخبار الطقس غدا.. شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجة البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، عن أخبار الطقس غدًا الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أخبار الطقس غدًا

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، حيث يعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

ونوهت الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، إذ تسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الخؤذيك إلى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

درجات الحرارة غدًا

القاهرة 39 25

الإسكندرية 33 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 35 24

بلطيم 33 23

مطروح 31 22

السلوم 32 23

سيوة 37 23

بورسعيد 33 26

دمياط 33 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 34 25

رفح 32 24

رأس سدر 40 26

نخل 39 20

نويبع 40 28

طابا 36 24

كاترين 33 19

الطور 37 25

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 39 24

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 40 25

سوهاج 40 25

قنا 40 27

الأقصر 41 27

أسوان 42 27

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 28

الوادي الجديد 42 27

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28