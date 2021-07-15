ربة منزل وطفلان.. أبطال ملوي في فيلم «ريش» الفائز بمهرجان «كان»

نماذج مضيئة خرجت من إحدى قرى المنيا، لتعلن للعالم أنها محافظة الفن والرقي والحضارة والجمال، حيث شارك 3 شخصيات، سيدة وطفلين، من أبناء قرية «البرشا»، شرق النيل بمركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، في فيلم «ريش»، الحاصل على الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان «كان» السينمائي الدولي.

بدأت قصة الأبطال الثلاثة، الذين شاركوا في ذلك العمل الضخم، وهو أول تجربة لهم في التمثيل، وهم «دميانة نصار حنا»، أو «أم ماريو»، 39 سنة، ربة منزل، و«فادي مينا فوزي»، 8 سنوات، تلميذ بالصف الأول الابتدائي، و«أبو سيفين نبيل ويصا»، 5 سنوات، من خلال مشاركتهم في فريق «بانوراما برشا».

وانطلقت فكرة «بانوراما برشا» الفنية، في عام 2014، لتهتم بمسرح الشارع، الذي يسلط الضوء على قضايا المرأة والطفل، وتم إقامة أكثر من عرض مسرحي للفريق، منها مسرحية «فرح»، التي تم عرضها في مدينة تونس.

وقبل فترة، تواصل المخرج عمر الزهيري مع «بانوراما برشا»، الذي يضم سيدات وأطفال، حيث كان يبحث عن شخصيات محددة للاشتراك معه في عمل فني بعنوان «ريش»، وكان ذلك في عام 2018، ثم بدأ يعقد مقابلات مع عدد كبير من السيدات والأطفال من أعضاء الفريق، ووقع اختياره على طفلين وسيدة من أعضاء الفريق، حيث كان يبحث عن نماذج محددة، تتقن أداء الأدوار، حتى بدأ تصوير الفيلم في منطقة حلوان بالقاهرة، في الفترة من أكتوبر 2020 حتى آخر ديسمبر من العام الماضي.

واحتفلت بطلة فيلم «ريش» مع جيرانها من سيدات قرية «البرشا»، بفوز الفيلم المصري، وحصوله على الجائزة الكبرى من مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان «كان» السينمائي الدولي.

ويُعد فيلم «ريش» أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وتم إنتاجه بتعاون مشترك بين فرنسا مصر هولندا واليونان، ونال دعماً من جهات دولية عديدة، خلال مراحل إنتاجه.

الفيلم من تأليف السيناريست أحمد عامر، يدور حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ، ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر، ويفقد السيطرة، ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية، بحثاً عن حلول للأزمة، واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة، تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.

وتقام الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات، بعد مشاهدة نحو 2800 فيلما اختير منها 60 عملا يشارك من بينها 28 في برنامجه الرئيسي.

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