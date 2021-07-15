ضبط «حوش» لإعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بالشرقية (صور)

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الصناعية بمركز ومدينة بلبيس، اليوم الخميس، أسفرت عن ضبط «حوش»، يجري استخدامه، بدون ترخيص، في إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية، في المنطقة الصناعية بدائرة مركز بلبيس.

وتبين أن المكان عبارة عن حوش كبير، بداخله غرف تحتوي على كميات هائلة من ألبان الأطفال، والأقراص والكبسولات وأدوية الشراب والأقماع، منتهية الصلاحية، تتخطى 200 ألف صنف أدوية، وأكثر من 300 ألف عبوة فارغة، وأكياس بودرة بيضاء مجهولة المصدر، تقدر بحوالي 4 أطنان، وبراميل تحتوي على سوائل مجهولة المصدر.

وقام وكيل وزارة الصحة بالاتصال مباشرةً بمحافظ الشرقية، وإبلاغه بالمضبوطات، وفرار المتواجدين بالموقع، حيث وجه المحافظ على الفور، بانتقال المهندس علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، ومأمور مركز شرطة بلبيس، ورجال مباحث التموين بالمحافظة، إلى محل الواقعة، وبالتنسيق مع مفتشي الصيدلة، تم ضبط وتحريز الأدوية والألبان المضبوطة، وأيضاً المواد الخام المخالفة، والتي منها فيتامينات وحديد للأطفال، ومقويات عامة، وأدوية لعلاج الضغط والأعصاب، ومسكنات وباسط للعضلات، وأقراص استحلاب للزور، وغيرها، كما تم ضبط الكميات التي تم تدويرها من الأدوية منتهية الصلاحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وتشميع المكان بالكامل.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الإدارات الرقابية بالمديرية على المنشآت المختلفة بالمحافظة، مؤكداً علي عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.