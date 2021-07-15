وفد من الأردن يزور مطروح لتنمية المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية

استقبل المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وفد مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في الأردن وجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، والصندوق الهاشمي لتنمية البادية، واللجنة المحلية في منطقه «الهزيم»، في البادية الشرقية والبادية الجنوبية ومنطقة المنشية بمحافظة معان، الذي يزور محافظة مطروح لمدة 3 أيام، وذلك بمقر مركز التدريب بمركز البحوث التطبيقية بالقصر.

حضر اللقاء كل من الدكتور محمد يحيى دراز، المنسق الوطني لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، والمهندس جلال معوض، منسق مشروعات بمركز سيداري، وعامر معدات، منسق برنامج الأراضي الجافة والنوع الاجتماعي بالاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والدكتور عبد الصمد عبد الستار، مدير المشروع، والمهندس أحمد يوسف، مدير عام الزراعة، والمهندس حسين السنيني، مدير إدارة تنمية القرية بالمحافظة.

تبادل الخبرات بين المزارعين بمشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي

وأكد المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ مشروع الأنظمة السليمة لتنمية المراعي في الأردن وجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، ومركز بحوث الصحراء، ومنظمه سيداري، وتهدف إلى تبادل الخبرات بين المزارعين والمختصين في مجال إدارة المراعي الطبيعية في البلدان العربية في إطار بروتكولات التعاون بين مركز بحوث الصحراء، والمنظمات التي تعمل في مجال المراعي الطبيعية بالأردن.

4 مكونات في مشروعات تنمية المراعي الطبيعية بمطروح

وقال الدكتور محمد دراز، المنسق الوطني للمشروع، إن الهدف من المشروع هو تنمية المراعي، حيث يشمل أربعة مكونات هي، تبادل المعلومات والمعارف، ودعم القدرات المؤسسية، والتوسع في الممارسات ذات الكفاءة في تحسين المراعي، فضلا عن تحسين الظروف من الناحية المؤسسية والتشريعية التي تسمح بإدارة المراعي بشكل مستدام، وقال المهندس فراس الشياب ممثل الصندوق الهاشمي لتنمية البادية إن دور المشروع في تعزيز المعرفة المجتمعية في إدارة قطاع المراعي عن طريق تبادل الخبرات ونقل المعارف المحلية بين المؤسسات والمجتمعات المحلية.

مشروع تنمية المراعي يساهم في تنمية الثروة الحيوانية

وأكد السيد محمد الفايز، من اللجنة المحلية في البادية الشرقية بالأردن على أهمية النظرية والتطبيق في نهج الحمى والتشاركية مع المجتمعات المحلية ومربي الثروة الحيوانية وأهميه المشاريع المدرة للدخل لتحسين الوضع الاقتصادي لدى مربي الثروة الحيوانية، وتحدث أعضاء اللجنة المحلية في البادية الجنوبية المنشية بمحافظة معان عن أهمية المحميات في الأردن وجمهورية مصر العربية لمربي الثروة الحيوانية وهي موروث القبائل العربية، كما تحدث أبو بندر علي الخطاطبة عن دور المشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في الأردن وجمهورية مصر العربية والذي ينفذ بتعاون الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والصندوق الهاشمي لتنمية البادية وهو أحد المشاريع الذي يقدم الخدمة لقطاع الثروة الحيوانية، وتحدث عامر العبادي ممثل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة عن أهميه برنامج تبادل الخبرات بين المجتمعات المحلية في الدولتين حول إدارة الموارد الطبيعية والاطلاع على المنهجيات المتبعة في تنفيذ مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي في الأردن وجمهورية مصر العربية بتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية، ومركز بحوث الصحراء ومنظمه "سيداري".

وفد الأردن يتفقد مركز البحوث التطبيقية بمطروح

وتفقد الوفد الأردني على مدار يومين مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى المحميات بمنطقة القصابة برأس الحكمة، ويأتي دور مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي لتحقيق المعرفة والمعارف المحلية في إدارة المراعي في الأردن وجمهورية مصر العربية كجزء من الأنشطة في بناء القدرات والتمكين للجان المحلية في المشروع.