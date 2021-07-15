عاجل.. مصرع شخصين وإصابة 7 في تصادم 3 سيارات بقنا

لقى شخصان على الأقل مصرعها، في تصادم 3 سيارات على طريق «الأربعين»، بدائرة مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، قبل قليل، أسفر عن إصابة 7 آخرين، حيث تم نقل المصابين وجثث المتوفين إلى المستشفيات المختصة، وإبلاغ الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى اللواء، محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطاراً بمصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم مروع على طريق «الأربعين»، بين نجع حمادي وأبو تشت، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت الجثتين والمصابين ما بين مستشفيات نجع حمادي وأبو تشت.

وتبين من التحريات وروايات شهود الواقعة أن الحادث نتج عن تصادم 3 سيارات أجرة وملاكي، وسقوط إحداها في الترعة المجاورة على الطريق، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.