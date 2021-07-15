استعرضها مدبولي.. 10 ملامح بـ«حياة كريمة» تحدث لأول مرة في تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع «حياة كريمة» يحتوي على 10 ملامح رئيسية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

وجاءت هذه الملامح الرئيسية كالتالي:

1- لأول مرة تحدث ملحمة بناء وتعمير تشهدها كل محافظات مصر، لاسيما في 4500 قرية، إضافة لأكثر من 28 ألف تابع، تتم فيها المشروعات في 175 مركزا و20 محافظة.

2- لأول مرة يتم استهداف أكثر من نصف سكان مصر بمشروع قومي واحد بنسبة 58% من سكان مصر، يستفيدون من هذا المشروع العملاق.

3- لأول مرة أيضا يكون هناك مشروع واحد يمس كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، «كل شيء ممكن، وأي مواطن مصري بسيط هيحلم بيه إن شاء الله وبقدر الإمكان وربنا يعيننا هيلاقيه في هذا المشروع العظيم».

4- «حياة كريمة» هو لأول مرة مشروع مصري 100%، باستثمارات تتجاوز الـ700 مليار جنيه.

5- المشروع بدأت أفكاره بأحلام شباب مصري، واستجابت له قيادة سياسية حكيمة وأطلقته، والحكومة المصرية وضعت له خطته التنفيذية ويُنفذ بإيادٍ وسواعدٍ مصرية، وجميع المواد المستخدمة تصنع في مصر، وبتمويل مصري خالص.

6- لأول مرة يختار المواطن المصري مشروعاته من خلال العديد من الاجتماعات التي عقدت مع أهالي القرى لترجمة هذا الكلام على الأرض.

7- لأول مرة الشباب المصري، ومن خلال مؤسسة حياة كريمة، يشارك بالمبادرة متطوعا في العديد من المجالات المهمة، سواء المتابعة الميدانية والتدريب والتأهيل والتوعية والخدمات الطبية، «عشرات الألوف من الشباب هيكونوا معانا في هذا المشروع».

8- لأول مرة يتم إطلاق مؤشرات لقياس جودة الحياة بقرى الريف المصري، ورفع كفاءة المياه والصرف والطرق والتعليم، وكل نواحي الخدمات التي يحتاجها المواطن.

9- لأول مرة ستشهد القرى خدمات لم تكن بها من قبل، مثل شبكات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية والمجمعات الزراعية والخدمية للمصالح الحكومية في القرى الأم.

10- لأول مرة تُعد هذه المبادرة تطبيقا حقيقيا لأهداف التنمية المستدامة الـ17، «المشروع الوحيد اللي هايجمع كل أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، بإجمالي 17 هدفا، يتم تحقيقها في هذا المشروع، ومؤسسات العالم بتتكلم إن مفيش دولة في العالم بتنفذ مشروع بهذا الحجم».