منسق «حياة كريمة» بالإسكندرية: ننفذ 23 مشروعًا في مدينة برج العرب

قال محمد شعبان، منسق محافظة مبادرة «حياة كريمة» الإسكندرية، إن إحدى القرى التابعة لمركز ومدينة برج العرب يقطن بها 50 ألف نسمة، ويصل عدد المشروعات الجاري تنفيذها فيها لـ23 مشروعا.

وأضاف «شعبان»، خلال كلمته على هامش المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه حاليا يتم رفع كفاءة وتطوير مركز شباب القرية على مساحة 14 ألف متر مربع، ويضم ملعبين لكرة القدم ومبنيً إداريًا ملحق به عدد من القاعات المخصصة للألعاب الفردية، وهو الوحيد الذي يخدم القرية الأم و12 تابعًا.