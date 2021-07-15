السيسي: قدراتنا متوافرة لإثيوبيا.. بس ماحدش يقرب من مياه مصر
كتب:
شريف سليمان
10:43 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أعربت دائمًا عن استعدادها للتعاون في مشروعات الكهرباء والإنتاج الزراعي وكل شيء، موضحًا: «لدينا في مصر قدرات مختلفة، وقلنا إنها متوفرة ليس لإثيوبيا والسودان فقط، ولكن لكل أشقائنا في القارة الإفريقية.. بس بشرط إن ماحدش يقرب من المياه بتاعة مصر».
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «أنا بقول الكلام ده عشان أرجّع الأمور إلى بساطتها».