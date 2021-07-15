السيسي: قدراتنا متوافرة لإثيوبيا.. بس ماحدش يقرب من مياه مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أعربت دائمًا عن استعدادها للتعاون في مشروعات الكهرباء والإنتاج الزراعي وكل شيء، موضحًا: «لدينا في مصر قدرات مختلفة، وقلنا إنها متوفرة ليس لإثيوبيا والسودان فقط، ولكن لكل أشقائنا في القارة الإفريقية.. بس بشرط إن ماحدش يقرب من المياه بتاعة مصر».

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «أنا بقول الكلام ده عشان أرجّع الأمور إلى بساطتها».