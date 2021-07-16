من شكل الختم.. كيفية التفرقة بين اللحوم كبيرة وصغيرة السن

حدد جهاز حماية المستهلك، عبر نشرة استرشادية، نشرها على موقعه الإلكتروني، مواصفات معرفة اللحوم كبيرة السن واللحوم الصغيرة.

وتأتِ المواصفات التي نشرها جهاز حماية المستهلك، ناتجة عن السؤال الأكثر شيوعا للمواطنين عند شراء اللحوم، حول ما إذا كانت الأضاحي كبيرة أو صغيرة، خاصة وأن هذا يترتب عليه معرفة المدة الزمنية التي ستستغرقها اللحوم خلال عملية الطهي.

وشدد منشور جهاز حماية المستهلك، على المواطنين والمستهلكين على ضرورة التأكد من أن تكون الأختام واضحة على الذبيحة ومقروءة ومميزة لكل نوع.

إزاي تفرق بين لحوم الأضاحي كبيرة السن وصغيرة السن؟

أولا: لحوم المواشي البلدي والمذبوحة محليا:

اللحوم الكبيرة: يكون شكل الختم فيھا مثلث ولونه أحمر.

اللحوم الصغيرة: شكل الختم فيھا مربع ولونه أحمر.

ثانيا: لحوم المواشي المستوردة والمذبوحة محليا:

اللحوم الكبيرة: يكون شكل الختم مثلث ولونه بنفسجيا.

اللحوم الصغيرة: يكون شكل الختم فيھا مربعا ولونه بنفسجيا.

ويحبذ العديد من المستهلكين شراء اللحوم صغيرة السن، سواء البلدي المذبوحة محليا، أو المستوردة المذبوحة محليا، وذلك نظرا لقلة الوقت التي تستغرقه في عملية النضج، فيما يحبذ البعض الآخر اللحوم كبيرة السن.

11 نصيحة للتعامل مع اللحوم النيئة والمطبوخة

وكان جهاز حماية المستهلك أعلن عن 11 نصيحة للمواطنين يجب إتباعها والأخذ بها عن التعامل مع اللحوم النيئة والمطبوخة، وذلك حرصا على سلامة المستهلك.

7 نصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد

كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن 7 نصائح يجب اتباعها عند شراء خروف العيد، التي جاء من بينها ألا يقل عمر الخروف عن عام، وألا يكون أحد قرونه مكسورة.

ويتوفر لجهاز حماية المستهلك، خط ساخن لتلقي أية شكاوى من المواطنين على مدار العام، وخاصة في المواسم وأيام العطلات الرسمية، حيث يعمل هذا الرقم طول أيام السنة، والخط الساخن لجهاز حماية المستهلك هو 19588.