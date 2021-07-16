عبير عبد الرحمن عن تكريم الرئيس لها: أغلي يوم في حياتي

عبرت المهندسة عبير عبد الرحمن ماضي، بنظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، عن شعورها بالفخر والاعتزز والسعادة لتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعملها التطوعي في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وقالت عبير، إنها فوجئت بتكريمها من الرئيس خلال حضورها مؤتمر حياة كريمة باستاد القاهرة، وأنها ومنذ انطلاق المبادرة التي تستهدف 192 قرية في 5 مراكز بمحافظة المنيا هي: العدوة ومغاغة في شمال المحافظة، وأبوقرقاص وملوي وديرمواس في الجنوب، وهي تعمل بمنتهى الحماس والجد، لأنها مبادرة عظيمة أدخلت الفرحة في قلوب جميع المصريين، خاصة سكان الريف، لأن المبادرة تركز علي توفير الخدمات والمرافق الأساسية بالريف المصري، خاصة في قطاعات حيوية ومنها الصرف الصحي والغاز الطبيعي وتدعيم شبكات الكهرباء والمياه بالإضافة لإنشاء مدارس ووحدات صحية ومكاتب تموين ومجمعات مصالح.

وأكدت «عبير» أنها كانت تتولى مهمة رفع إحداثيات المشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض الواقع بقري المبادرة، وتتابع نسب التنفيذ أولا باول، على مستوى جميع القطاعات، ونوهت إلى أن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها وأهم يوم في حياتها علي الإطلاق.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، اثنين من أبناء محافظة المنيا لدورهما البارز خلال الفترة الماضية، منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة.

وقد تم خلال المؤتمر تكريم عدد من الشخصيات ومن بينهم اثنين من أبناء محافظة المنيا من العاملين فى إدارة التحول الرقمي، وهما ريمون صفوت شفيق، موظف بديوان محافظة المنيا، وعبير عبد الرحمن ماضي، مهندسة بمنظومة التحول الرقمي بمحافظة المنيا، وكان لهما دورا بارزا فى إنشاء بوابة حياة كريمة خلال بداية العمل بالمبادرة وحتى وقت التكريم.