نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في المحافظات.. الموعد وروابط الاستعلام

عقب الانتهاء من الامتحانات وتصحيح أوراق إجابات الطلاب بالمحافظات، ينتظر عشرات الآلاف من طلاب وطالبات التعليم الفني التجاري، نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات، حيث يرغب الكثيرون في معرفة النتيجة لتحديد مصيرهم، فمنهم من سيستكمل دراسته بالكليات المختلفة وأخرون سيكتفون بالحصول على الدبلوم التجاري، ووفقا لمديريات التربية والتعليم الفني بالمحافظات، جرى الانتهاء من تصحيح الإجابات، وجار رصد الدرجات والمراجعة تمهيدا لاعتمادها من وزير التربية والتعليم الفني، خلال الأيام المقبلة وإعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتستعرض« الوطن»، موعد ظهور نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات، وروابط الاستعلام في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء.

نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات.. موعد الظهور

ووفقا لوزارة التربية والتعليم الفني، جرى الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب تمهيدا لإعلان نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات، ويجري تقدير الدرجات ورصدها وتدقيقها، ومن المقرر أن يجرى الإعلان عن النتيجة، أواخر الشهر الجاري ما بين يومي 26 و29 يوليو، حيث سيجرى إعلان أسماء الأوائل على مستوى الجمهورية أولا بعد اعتماد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، النتيجة.

نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات.. روابط الاستعلام

وهناك عدة طرق للاستعلام عن نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات، منها رابط بوابة التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا، أو مركز معلومات وزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــا، او الاستعلام عبر مديريات التربية والتعليم حيث يمكن لطلاب الإسكندرية الاستعلام من هنـــــــــــا، وطلاب كفر الشيخ يمكنهم الاستعلام من هنـــــــــا، وهو الموقع الرسمي للمديرية.

نتيجه الدبلومات الفنية التجارية 2021 في جميع المحافظات.. خطوات الاستعلام

ويمكن للطلاب اتباع عداد من الخطوات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات التجارية 2021 في جميع المحافظات، حيث أنه بعد تسجيل الدخول على موقع بوابة التعليم الفني، يدخل الطالب رقم جلوسه، ثم يختار المجال التجاري ويضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة فور ظهورها.