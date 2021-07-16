«هل يجوز صيام يوم الجمعة في عشر ذي الحجة » بهذه الصيغة يتساءل عدد من المسلمين عبر محرك البحث "جوجل"، لبحث حكم صيام يوم الجمعة في العشر من ذي الحجة.

هل يجوز صيام يوم الجمعة في عشر ذي الحجة؟

وعن سؤال: «هل يجوز صيام يوم الجمعة في عشر ذي الحجة» أجاب الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف، بأنه يجوز للمسلمين صيام يوم الجمعة من العشر من ذي الحجة ولا حرمانية في ذلك.

والإجابة على سؤال هل يجوز صيام يوم الجمعة في عشر ذي الحجة؟، يوضحها "النجار" في تصريحات لـ« الوطن» بأن النبي محمد صلي الله عليه وسلم حدد الأيام التي يحرم الصايم بها، وهي يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحي، وأيام التشريق الثلاثة وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

هل يجوز صيام يوم الجمعة في عشر ذي الحجة؟.. أزهري يجيب

وأشار إلى أن جمهور العلماء استدلوا على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ". أخرجه مسلم في "صحيحه"، كما رود عن نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

فضل يوم عرفة

وكان قد أكد الشيخ عبد الحمد الأطرش، رئيس لجنة الفتي بالأزهر الشريف، أن صيام يوم عرفة سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب علي المسلمين الإكثار من قرءاة القرءان والعمل الصالح لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ؛ يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ القَدْرِ» أخرجه الترمذي في سننه.

وعن فضل يوم عرفة، أكد رئيس لجنة الفتوي الأسبق في تصريحات لـ« الوطن» أن ما يثبت صيام يوم عرفة في الإسلام قول النبي صلي الله عليه وسلم: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» رواه مسلم.