في ذكرى ميلاده الـ90: 7 أعمال ليوسف شعبان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم

يوسف شعبان يعد رمزًا من رموز الفن الجميل، قدم ما يزيد عن 300 عمل سواء على شاشتي السينما أوالتليفزيون أو أمام ميكروفون الإذاعة أو على خشبة المسرح، ويمر اليوم 90 عامًا على ميلاده باعتباره من مواليد 16 يونيه عام 1931.

وفاة يوسف شعبان في فبراير 2021 بسبب فيروس كورونا

بعد سنوات من العطاء الفني، رحل الفنان القدير يوسف شعبان متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا يوم 28 فبراير عام 2021، وقبل انتهاء تصوير مشاهده بمسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان.

تم اختيار 7 أفلام للفنان يوسف شعبان ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

في بيتنا رجل

عام 1961 شارك الفنان يوسف شعبان في فيلم «في بيتنا رجل»، بطولة عمر الشريف، رشدي أباظة، حسن يوسف، زبيدة ثروت، زهرة العلا، عن قصة إحسان عبدالقدوس، سيناريو وحوار يوسف عيسى، إخراج هنري بركات.

أم العروسة

عام 1963 شارك الفنان يوسف شعبان، في فيلم «أم العروسة» أمام سميرة أحمد، تحية كاريوكا، عماد حمدي، قصة عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار عبدالحي أديب، إخراج عاطف سالم.

مراتي مدير عام

عام 1966 شارك الفنان يوسف شعبان، في فيلم «مراتي مدير عام» أمام شادية، صلاح ذوالفقار، توفيق الدقن، قصة عبدالحميد جودة السحار، سيناريو وحوار سعدالدين وهبة، إخراج فطين عبدالوهاب.

الرجل الذي فقد ظله

عام 1968 شارك الفنان يوسف شعبان، في فيلم «الرجل الذي فقد ظله»، أمام كمال الشناوي، ماجدة، تأليف فتحي غانم، سيناريو وحوار علي الزرقاني، إخراج كمال الشيخ.

ميرامار

عام 1969 قدم الفنان يوسف شعبان فيلم «ميرامار» أمام شادية، يوسف وهبي، أبوبكر عزت، نادية الجندي، عن رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج كمال الشيخ.

زائر الفجر

عام 1973 شارك الفنان يوسف شعبان في فيلم «زائر الفجر» أمام ماجدة الخطيب، عزت العلايلي، شكري سرحان، سيناريو وحوار رفيق الصبان، إخراج ممدوح شكري.

المذنبون

عام 1975 شارك الفنان يوسف شعبان في فيلم «المذنبون» أمام سهير رمزي، حسين فهمي، عمر الحريري، للمؤلف نجيب محفوظ، سيناريو وحوار ممدوح الليثي، إخراج سعيد مرزوق.