تعرف على استهلاك الأجهزة الكهربائية قبل تطبيق التسعيرة الجديدة

يسعى المواطنون لمعرفة قيمة استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية، واحتساب متوسط قيمة الفاتورة بعد تطبيق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الزيادة الجديدة في شرائح الاستهلاك، بدءا من فاتورة شهر أغسطس المقبل.

«الكهرباء» تطالب بعدم استخدام الأجهزة غير الضرورية وترشيد استهلاك الطاقة

وطالبت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة المشتركين بعدم استخدام الأجهزة غير الضرورية وترشيد استهلاك الطاقة، خاصة الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتؤدي إلى ارتفاع كبير في قيمة استهلاك الفاتورة الشهرية.

متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية المنزلية

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية استهلاك جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية، للتسهيل على المستهلك كيفية حساب متوسط استهلاكه الشهري بفاتورة الكهرباء.

الخلاط

يستهلك 300 وات في الساعة.

الثلاجة

تستهلك الثلاجة من نوع 20 قدم نحو 540 وات في الساعة.

الثلاجه 16 قدم تستهلك 475 وات في الساعة.

الميكرويف

يستهلك 800 وات في الساعة وقد يرتفع لـ 1500 وات وفقاً لدرجة تشغيله.

الغسالة

تستهلك الغسالة الأوتوماتيك 500 وات في الساعة.

المكواة

تستهلك 1000 وات في الساعة.

غلاية القهوة

تستهلك 1500 وات في الساعة.

الفرن الكهربائي

يستهلك 3400 وات في الساعة.

مجفف الشعر (سيشوار).

يستهلك 1200 وات في الساعة.

غسالة الأطباق

تستهلك ما بين 1200-1500 وات في الساعة.

غلاية المياه

تستهلك 400 وات في الساعة.

الغلاية الكهربائية

تستهلك 1200 وات في الساعة.

التكييف

يصل متوسط استهلاك التكييف للحجرة الواحدة إلى 1000 وات في الساعة ويتراوح ما بين 2000 إلى 5000 وات في حالة لو كان التكييف مركزي.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 والمقرر تطبيقها أغسطس المقبل للاستهلاك المنزلي

-الشريحة الأولى وتكون من "صفر إلى 50 كيلو وات" وسعر هذه الشريحة حاليا 38 قرشا وستكون 48 قرشا.

- الشريحة الثانية من "51 إلى 100 كيلو وات" وسعرها حاليا 48 قرشا وستكون 58 قرشا.

-الشريحة الثالثة من "صفر حتى 200 كيلو وات" وسعرها حاليًا 65 قرشا وستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة من "201 إلى 350 كيلو وات" وسعرها حاليا 96 قرشا وستكون 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من "351 إلى 650 كيلو وات" وسعرها حاليا 118 قرشا وسترتفع إلىى 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة من "651 إلى ألف كليو وات " وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليا 140 قرشا.

- الشريحة السابعة من "صفر إلى أقل 1000 كيلو وات"، أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا، وبعد أول يوليو ستكون 128 قرشًا بزيادة 10 قروش بنسبة زيادة 8.5%، .

- ومن "صفر لأكثر من 1000 كيلو وات" أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.