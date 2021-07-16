«أخويا استحل حقي وأمي شجعته».. عامل يروي تفاصيل ارتكابه مذبحة أسرية بالصف

روى عامل يدعى «س.م»، تفاصيل قيامه بقتل شقيقه الأصغر وإصابة والدته وشقيقه الآخر، موضحا أنه ارتكب جريمته بسبب خلافات على الميراث، ورغبة أسرته في التفريق بينه وبين إخوته، وحرمانه من نصيبه الشرعي في الميراث بتشجيع من والدته.

وفي التحقيقات، قال المتهم إنه عقد جلسات عديدة بينه وبين أسرته لمحاولة التوفيق بينهم، «بس هما كانوا مستغلبني، وعاوزين يدوني أي حاجة، مع إني زيي زيهم»، مشيرا إلى أن والدته كانت في صف شقيقيه الآخرين، وهددوه بطرده من المنزل.

رواية المتهم أمام النيابة العامة

وقال المتهم، إنه حرر محضرا ضد أسرته، لكنهم لم يهتموا بذلك، فأحضر «طبنجة»، وعقب جلسة بينهم أطلق الرصاص على شقيقه فأرداه قتيلا، ثم أصاب والدته وشقيقه الآخر وفر هاربا من قريته كفر طرخان بالصف بمحافظة الجيزة، بعد أن ارتكب واقعته المأساوية، فأبلغ الأهالي عن الواقعة، وتحرر محضر مفاده إقدام أحد الأشخاص «عامل»، على قتل شقيقه وإصابة والدته وشقيقه الآخر بسبب خلافات أسرية على الميراث.

تفاصيل الواقعة

وذكرت التحريات أن مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل منزله بكفر طرخان بقرية بالصف، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين صحتها وإصابة والدة المتهم وشقيقه وقتل شقيقه الآخر، كما تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق المجني عليه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة، وأحيل المتهم للنيابة التي قررت حبسه، بعد اعترافه بالواقعة، وتم تجديد حبسه حتى صدر قرار بإحالته إلى محكمة الجنايات محبوسًا.