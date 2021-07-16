«تصريحات حلا والسيسي والإجازة».. أبرز ما بحث عنه المصريون على جوجل

شغلت العديد من الأحداث على مختلف الأصعدة حيّزًا من اهتمامات المصريين، فمن الفن حتى السياسة والموضوعات الاجتماعية والأسئلة المختلفة، يتفاعل الكثيرون مع الأحداث فور وقوعها، وسرعان ما يبحثون عنها عبر محرك البحث «جوجل» لمعرفة المزيد، منها خلال الـ24 ساعة الماضية: «تصريحات حلا شيحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، والبنك المركزي، وإجازة عيد الأضحى المبارك، ويوم عرفة».

تصريحات حلا شيحة

شهد فيلم «مش أنا» حالة جدل واسعة في الساعات الماضية، بسبب تصريحات حلا شيحة بعد أن أعلنت رسميًا تبرؤها من الفيلم، وأنها ترفض طرح كليب أغنية «بحبك» بسبب وجود مشاهد احتضانها من الفنان تامر حسني عبر موقع «يوتيوب»، ما جعل «تامر» يرد على تلك الاتهامات في بيان عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكان شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المؤتمر الاول لمبادرة حياة كريمة، حيث إذ ألقى الرئيس كلمة رسمية، أمس، و«كلمة ارتجالية»، طمأن فيها المصريين بشأن تطورات أزمة السد الإثيوبي.

وتطرق رئيس الجمهورية، في كلمتيه إلى أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام في الأيام الأخيرة، وكان على رأسها تطوير قرى الريف المصري، ومفاوضات السد الإثيوبي، مؤكدًا أن قلق المصريين من موضوع المياه مشروع، لكن يجب عدم المبالغة فيه.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

شهد «جوجل» العديد من حالات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس بتعديل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، حيث تبدأ في القطاع العام من غدا السبت الموافق 17 يوليو 2021، بدلا من الاثنين 19 يوليو، وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو، وذلك بواقع 8 أيام للقطاع العام.

ومن المقرر أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات، وفقًا للمواعيد المقررة من السلطة المختصة، بمناسبة إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

يوم عرفة

في سياق متصل، أكد الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، أن صائم يوم عرفة له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالي، لأنه يطبق سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتسائل البعض على «جوجل» حول فضل يوم عرفة والدعاء به، وهو ما أشار إليه «الأطرش»، موضحًا أن المسلم الذي لا يصوم يوم عرفه لا يوجد عليه كفارة، إلا أنه من السنة أن يصوم المسلم هذا اليوم وأن يُكثر من العمل الصالح به.

البنك المركزي

البنك المركزي المصري نال حصة من البحث على جوجل، إذ وقّع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير تقديم كافة الخدمات الحكومية رقميا.

ويأتي هذا البروتوكول في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية لتطوير كل الجهات وميكنة إجراءاتها للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.